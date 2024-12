Grêmio lança camisa oficial de eSports; veja imagens

Torcedores podem adquirir o manto através do site da Lupo.

O Grêmio anunciou, neste sábado (7), a venda da camisa oficial de eSports . O lançamento da "skin gamer" do Tricolor, que será utilizada pelas equipes de esportes eletrônicos, já está disponível para compra.

Os torcedores podem adquirir o manto através do site lupo.com.br/gremio . A partir de janeiro de 2025, o uniforme estará disponível para compra nas lojas da GrêmioMania. O valor será de R$ 189,90.

A camisa foi anunciada em meio ao crescimento da categoria dentro do clube gaúcho. Recentemente, o novo time de Valorant foi anunciado , e está jogando o VCB — campeonato nacional do game.

O Grêmio também está no Ea FC (antigo Fifa), Free Fire e Rainbow Six (time feminino).

