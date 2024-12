Grêmio é cobrado pelo Cascavel por dívida referente a Bitello: "E o Pix?"

O Cascavel cobrou o pagamento da dívida do Grêmio por Bitello utilizando o meme "e o Pix?" , em suas redes sociais, nesta sexta-feira (13).

O clube paranaense aguarda o recebimento dos 30% a que tem direito pela venda do jogador , após o Tricolor negociá-lo com o Dínamo Moscou, da Rússia , por 10 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões na cotação da época).

Apesar de um pagamento de R$ 10,6 milhões feito pelo Grêmio no ano passado, após uma ação na Câmara Nacional de Resolução Disputas (CNRD) da CBF, a dívida restante, com juros e multa, subiu para aproximadamente R$ 6 milhões, segundo o ge.globo.

Questionado por Zero Hora , o Grêmio informa que "tentou, várias vezes, negociar condições de pagamento mais favoráveis . O Cascavel negou e ingressou na CNRD da CBF. Neste caso, a única alternativa é aguardar a decisão para tratar do pagamento".

Bitello começou sua trajetória nas categorias de base do Cascavel, despertando interesse do Grêmio, que o contratou em 2019.

