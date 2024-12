Com retornos de Soteldo e Geromel, Grêmio prepara time para última rodada do Brasileirão

Com as presenças de Soteldo e Geromel, o Grêmio encerrou a preparação para a última rodada do Brasileirão. Os dois atletas, que foram preservados do empate com o Vitória no meio de semana, estiveram presentes no treino deste sábado (7) e, consequentemente, se farão presentes na partida contra o Corinthians, neste domingo, na Arena.