Atacante sondado pelo Grêmio deve ficar um ano parado após acidente de carro

Antonio veste a camisa do West Ham desde 2015. Paul ELLIS / AFP

Michail Antonio, do West Ham, deve ficar pelo menos um ano longe dos gramados, em decorrência do acidente de carro sofrido no sábado (7), no Leste da Inglaterra. O atacante foi alvo do Grêmio na metade de 2024.

Apesar do cenário em que ele poderá retornar às atividades físicas após uma temporada, existe a chance dele precisar se aposentar, devido a uma fratura em uma das pernas no momento da batida.

O clube inglês informou que o procedimento cirúrgico do jogador, realizado ainda no mesmo dia do acidente, foi bem-sucedido.

O elenco do West Ham prestou uma homenagem a Antonio, nesta segunda (9), antes do jogo contra o Wolverhampton, pela Premier League. Todos os atletas vestiram a camisa 9, número utilizado pelo jamaicano, quando entraram no campo.

As peças usadas pelos atletas do clube londrino serão autografadas por todo o elenco e leiloadas posteriormente, sendo destinada à arrecadação para instituições de caridade da Inglaterra.

Aos 34 anos, Antonio é um dos jogadores mais longevos por um clube europeu. Desde 2015, ele veste a camisa do West Ham.

O Grêmio demonstrou interesse no jogador em mais de uma oportunidade durante o ano de 2024. Em janeiro, uma sondagem foi feita. Em junho, ele voltou a ser alvo do clube para a janela de julho, mas o negócio não avançou.