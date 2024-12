As promessas do Grêmio que podem ganhar chance contra o Corinthians

O jogador entrou durante a partida contra o Vitória. Uma indicação de que a comissão técnica de Renato alterou a hierarquia do setor para os jovens. Nathan Fernandes, que terminou 2023 em alta e teve bons momentos neste início de 2024, acabou preterido do grupo principal.

Na quinta, ele estava em campo com o time sub-20 em um amistoso contra a seleção do Uruguai formada por jogadores que atuam em solo uruguaio.

Natural de Apucarana, no Interior do Paraná, Alysson integra as categorias de base do Grêmio desde 2018, quando tinha 12 anos. Em abril, o jovem completou 18 anos e assinou contrato até dezembro de 2028, com multa na casa dos 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 356 milhões na cotação atual).