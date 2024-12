As mudanças que o Grêmio estuda para começar 2025

Renato Portaluppi terá reunião nesta segunda-feira (9) com presidente Alberto Guerra. Jefferson Botega / Agencia RBS.

Um fim de ano melancólico, mesmo com a festa preparada para Pedro Geromel, marcou o fim da tarde do último domingo (8) na Arena.

Goleado por 3 a 0 pelo Corinthians, o Grêmio terminou uma temporada difícil com mais uma decepção para seus torcedores. E agora, sem bola rolando até o Gauchão do ano que vem, as mudanças em busca de dias melhores começarão no clube.

Esta segunda deve definir a questão mais importante nos bastidores do clube. Renato Portaluppi afirmou em sua entrevista que terá uma reunião com o presidente Alberto Guerra para discutir sua permanência para 2025.

— Estou triste pelo ano que passamos, mas amanhã (segunda) pela manhã temos essa reunião. Quando sinto que atrapalho, vou embora. Quero trocar algumas ideias com o presidente. Nada mais justo do que ter essa conversa. E ele dará essa resposta. Amanhã ou no máximo terça vou para minhas férias — afirmou o técnico.

O presidente Alberto Guerra confirmou o encontro, mas preferiu não se manifestar se já teria ou não a decisão tomada pela manutenção do trabalho. A tendência é de que uma definição sobre a manutenção de Antonio Brum no cargo de vice de futebol também aconteça nesta segunda.

— Vamos conversar amanhã (segunda). Estávamos concentrados em conseguir os pontos até sairmos dessa zona incomoda. Estávamos buscando essa vaga para a Sul-Americana, até pelo nosso orçamento. Já tínhamos tratado isso antes para não tirarmos o foco. Comunicaremos vocês da decisão que tomaremos em conjunto — projetou.

Sem participar da homenagem a Geromel com os demais jogadores e membros da comissão técnica no gramado da Arena após o jogo, Renato novamente apontou os prejuízos trazidos pela enchente de maio como responsáveis pelas dificuldades do clube no segundo semestre.

— Só nós sabemos que o passamos. O que posso falar hoje é que tenho bastante responsabilidade. Assumo tudo. Peço desculpas ao nosso torcedor. Eles estão acostumados a vencer e esse ano foi bem atípico — disse o treinador.

Parte da direção que aguardava o final da rodada e que depois passou pela zona mista da Arena manifestou o constrangimento com a forma que o clube confirmou classificação para a Copa Sul-Americana.

Alguns acompanharam com angústia os minutos finais da derrota do Juventude para o Cruzeiro, resultado que classificou o clube para a competição continental em 2025.

Algo em linha com uma manifestação feita por João Pedro. O lateral-direito lamentou os erros cometidos no clube, mas afirmou que esse processo será importante para corrigir problemas de olho no ano que vem.

— Apagar o ano. Tirar lições para não cometer os mesmos erros — disse.

Presente na celebração a Geromel no campo, Kannemann falou sobre o que enfrentou com os companheiros em 2024.

— Foi um ano louco. Tivemos que enfrentar lesões, jogadores em seleções e improvisações. Tivemos que correr atrás no segundo turno. Lutamos com nossas armas e estamos aqui ainda. Agora é descansar e planejar o ano que vem — comentou.

Mesmo sem as avaliações feitas pela direção, o Grêmio já tem alguns alvos mapeados para a próxima temporada.