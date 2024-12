Após saída de Renato, vice de futebol do Grêmio convoca entrevista coletiva

Antonio Brum falará com a imprensa no CT Luiz Carvalho. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A segunda-feira (9) do Grêmio começou com notícias impactantes. Em nota, o clube informou que Renato Portaluppi não segue no clube para 2025. Após o anúncio, o vice-presidente de futebol Antonio Brum convocou coletiva para esta tarde, às 17h30min, no CT Luiz Carvalho. GZH transmitirá a entrevista ao vivo no YouTube.

É possível que mudanças no comando do departamento de futebol sejam anunciadas na coletiva, apontaram fontes consultadas por ZH. Brum deixaria o posto e outro nome assumiria a pasta para a próxima temporada. Luciano Feldens, membro do Conselho de Administração, é um dos cotados para o posto.

Brum assumiu o cargo em junho de 2023, após a saída de Paulo Caleffi. Sua passagem acabou marcada pela contratação de Luis Suárez no início da gestão de Alberto Guerra. Mas, após o ano de 2023 com sucesso desportivo e a manutenção do uruguaio após longa negociação, a temporada de 2024 teve problemas.

A contratação de Diego Costa e Pavon deu o acréscimo de qualidade ao time para a conquista do heptacampeonato gaúcho, mas a demora da vinda de um centroavante para o lugar de Suárez causou a irritação da torcida. Mesmo com as críticas de torcedores em alguns momentos e a campanha ruim no segundo semestre, contudo, o dirigente foi mantido no cargo até o fim de 2024.