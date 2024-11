O Grêmio ainda tem esperança de contar com o zagueiro Rodrigo Ely nesta reta final de Brasileirão. O zagueiro sofreu uma lesão no pé direito no empate diante do Juventude, dia 20 de novembro, e foi desfalque na última rodada. A tendência é de que ele não fique à disposição para a partida contra o São Paulo, neste domingo (1º), na Arena.