A Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (Aceg), junto a Associação Riograndense de Imprensa (ARI) e a Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil (Aceb), divulgou nota de repúdio contra o tom da entrevista de Renato Portaluppi, na quarta (27), após o empate com o Cruzeiro. Em um trecho, cita que o treinador "age no limite da delinquência e compromete a integridade do clube".