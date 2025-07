Grêmio x São José na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo 

O Grêmio venceu o São José-RS por 2 a 0 nesta terça-feira (8) e sagrou-se pentacampeão da Recopa Gaúcha. Acompanhe todas as informações do título do Tricolor na Jornada Digital da Gaúcha.

Nela, além de receber as mesmas informações veiculadas no rádio, você terá à disposição elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.

Onde assistir a Grêmio x São José

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 18h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O SporTV 2 e Premiere anunciam a transmissão.