Reunidos no centro do gramado, os jogadores do Grêmio ouviram as vaias depois da derrota por 2 a 1 para o Criciúma dos mais de 13 mil gremistas que enfrentaram a chuva na Arena na noite de quarta-feira (25). Sem Renato Portaluppi, que saiu para o vestiário muito incomodado com o resultado, os atletas ouviram de forma bem clara a insatisfação da torcida com a derrota na partida atrasada, válida pela 5ª rodada do Brasileirão.