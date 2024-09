No duelo desta quarta-feira (25) contra o Grêmio, na Arena, o Criciúma tenta de distanciar da zona do rebaixamento do Brasileirão. Com 29 pontos, o Tigre ocupa a 15ª posição no Brasileirão, com um ponto a mais que o Corinthians, 17º colocado e primeira equipe da zona do rebaixamento. Na última rodada, a equipe ficou no 0 a 0 com o Athletico-PR.