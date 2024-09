O Grêmio está escalado para enfrentar o Atlético-MG. O jogo, válido pela 25ª rodada do Brasileirão, está marcado para as 11h deste domingo (1ª). Será o retorno do Tricolor à Arena após 134 dias. O time de Renato Portaluppi tem dois desfalques de última hora. Rodrigo Ely e Jemerson, lesionados, dão lugar a Gustavo Martins e Kannemann na defesa.