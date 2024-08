Imagina ser torcedor de uma equipe desde pequeno e, anos mais tarde, desenhar uma camisa e ela ser escolhida como terceiro uniforme do clube. É exatamente essa a história de Vicenzo Penteado Marques, 19 anos e estudante de Publicidade e Propaganda, vencedor do concurso "Manto Copero", que escolheu o terceiro uniforme do Grêmio para a temporada de 2025.