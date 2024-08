O Grêmio voltou aos treinamentos na tarde desta quinta-feira (1º). É a primeira atividade com foco voltado à próxima rodada do Brasileirão, contra o Athletico-PR, no domingo (4). Existe a expectativa de que Diego Costa seja integrado ao elenco que viaja para Curitiba, mas sem atuar no gramado sintético da Arena da Baixada. O dinamarquês Martin Braithwaite também deve compor a delegação.