Na partida do próximo domingo (1º), contra o Atlético-MG, o Grêmio deve repetir a escalação pela primeira vez desde a enchente que devastou o Rio Grande do Sul em maio. Com Monsalve e Cristaldo juntos, o técnico Renato Portaluppi planeja escalar o mesmo time que iniciou a partida contra o Criciúma, no domingo (25), que teve vitória tricolor por 1 a 0.