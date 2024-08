O técnico Renato Portaluppi deve promover mudanças importantes na escalação gremista para o jogo deste domingo (25), contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse. O time deve contar com o retorno do esquema com dois zagueiros, além da possível titularidade de Monsalve. Com a ausência de Pavon, Cristaldo e Edenilson disputam uma vaga no meio-campo.