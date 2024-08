O protocolo de enfrentar o Bahia, no sábado (17), foi cumprido pelo Grêmio. Agora, tudo é Fluminense na vida gremista. Apesar da entrevista ácida do técnico Renato Portaluppi após a derrota por 2 a 0 no Alfredo Jaconi, o treinador deu pistas do que pode colocar em campo na terça-feira (20), no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã.