Desembarque do Grêmio em Criciúma decepciona grande parte dos torcedores presentes

Cerca de 150 gremistas enfrentaram a chuva e o frio na tentativa de um contato mais próximo com os atletas. A ação, no entanto, acabou frustrada por decisão do clube

24/08/2024 - 23h03min Atualizada em 24/08/2024 - 23h11min