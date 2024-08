Não tinha jeito. Qualquer resultado entre Vitória e Cuiabá, no Barradão, devolveria o Grêmio à zona de rebaixamento do Brasileirão. Com o triunfo dos baianos — o segundo consecutivo —, o time subiu para a 13ª posição, os cuiabanos seguiram na 18ª e o Tricolor caiu para a 17ª.