Contra o Z-4, Grêmio faz confronto direto diante do Criciúma

Na ressaca após a eliminação para a Libertadores, o Grêmio volta ao Brasileirão. O primeiro compromisso será neste domingo, às 16h, contra o Criciúma no Estádio Heriberto Hülse. Uma partida que ainda tem a fuga do Z-4 como componente principal. A equipe catarinense abre a 24ª rodada em 14º lugar, com 25 pontos. O Tricolor é 15º, com 24 pontos, e apenas dois pontos a mais do que o Corinthians, que começou a rodada como o primeiro na zona de rebaixamento, mas com dois jogos a mais na tabela.