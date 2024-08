O Grêmio está escalado para enfrentar o Bahia. O jogo, válido pela 23ª rodada do Brasileirão, ocorre neste sábado (17), às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Tricolor, que esta na 14ª colocação com 24 pontos, contará com o retorno do centroavante Diego Costa ao time titular.