Entre junho e julho, o Grêmio foi procurado por três clubes para ceder o zagueiro Natã por empréstimo nos próximos meses. Analisadas pelo Tricolor e pelo estafe do zagueiro, as três condições foram recusadas em virtude da perspectiva de aproveitamento com Renato Portaluppi ainda em 2024, mesmo com a forte concorrência do setor.