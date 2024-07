Nathan Fernandes voltou a ser alvo de sondagens. Desta vez, o interessado no atacante de 19 anos vem da Arábia Saudita. O contato foi feito por parte de um intermediário, representando um clube mantido sob sigilo. Porém, as conversas não evoluíram, já que a prioridade do atleta e seu estafe é só deixar o Grêmio rumo à Europa.