O Grêmio viveu um final de semana de boas notícias. Depois do técnico Renato Portaluppi garantir que o torcedor voltaria a sorrir após o jogo contra o Vitória, a segunda-feira começará mais animada. O ato derradeiro ocorreu no domingo em Caxias do Sul quando, após quatro partidas, o Tricolor reencontrou o caminho das vitórias no Brasileirão ao vencer a equipe baiana por 2 a 0 no Estádio Centenário.