O Grêmio parou no quase contra o Corinthians. Uma decisão equivocada do árbitro e uma falha de marcação renderam dois gols ao time paulista, um em cada tempo, depois de Rodrigo Ely e Villasanti marcarem para o Tricolor. E, assim, o clube gaúcho não conseguiu exorcizar os fantasmas dos problemas de arbitragem que o atormentam no estádio corintiano pelos últimos anos.