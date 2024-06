No retorno ao Rio Grande do Sul, o Grêmio irá iniciar sua busca por recuperação no Brasileirão diante de um adversário que está em pior situação na tabela. Na verdade, o Fluminense é o único time atrás dos comandado de Renato Portaluppi na classificação. Em crise e ainda sem técnico, o Flu chega para o confronto direto contra o rebaixamento repleto de desfalques.