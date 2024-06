Neste sábado (1º), jogaremos contra o Bragantino que, como diz Renato, é carne de pescoço. Como sabemos, a prioridade está nas copas e, como tem mais uma decisão pela Libertadores na terça-feira, iremos com o time reserva nesta retomada de Campeonato Brasileiro, apenas com Villasanti entre os titulares. O que é um mistério é como o time vai se comportar, ainda em clima de volta ao futebol e com o psicológico abalado pela tragédia.