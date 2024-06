Depois da impressionante vitória em cima do The Strongest, o Grêmio foca no seu maior inimigo nesta volta ao futebol: o calendário. Tenho certeza que todo gremista está pensando em como vamos conseguir manter o alto desempenho com jogos a cada três dias, principalmente sem reposição na zaga e no meio, onde temos um time titular ideal. Faltam jogadores que entrem e não comprometam tecnicamente.