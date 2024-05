Renato, mais uma vez, expressou de forma emocionada seu sentimento em relação à tragédia no RS. Certamente é o mesmo de todos os gaúchos neste momento, somando-se aos fatos da saúde psicológica do plantel gremista, que treina em São Paulo, com o desafio de encarar uma sequência de decisões muito próximas enquanto a cabeça está no que acontece aqui no Estado.