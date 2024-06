O Grêmio está fazendo uma promoção para ter um bom público contra o Bragantino, neste sábado (1), às 16h, no Couto Pereira. Além dos sócios tricolores, os associados ao Coritiba também terão 50% de desconto no valor do ingresso. Nos bastidores, a previsão é de levar ao estádio de 7 mil a 10 mil torcedores.