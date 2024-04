O caminho que Renato Portaluppi e os jogadores do Grêmio esperam concluir com vitória neste sábado, às 16h30min, na Arena, foi trilhado apenas uma vez em 121 anos de história do clube. Em 1968, o grupo do técnico Sérgio Moacir Torres, com os lendários Alcindo, Joãozinho, Volmir e Loivo, construiu uma hegemonia até então inédita no Rio Grande do Sul. Foram sete vezes campeões gaúchos.