Com três decisões em apenas sete dias, o Grêmio abre a semana com o clima bagunçado pelas derrotas na Libertadores e na estreia no Brasileirão. O sinal de alerta está ligado na Arena e é preciso agilidade para reverter uma situação completamente atípica com Renato na casamata. Contra e Athletico-PR (quarta) e Cuiabá (sábado) em casa, o Tricolor precisará reagir após a derrota diante do Vasco. É a chance de ganhar um respiro após o revés em uma primeira rodada problemática.