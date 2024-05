O Grêmio não terá na partida desta terça (30), contra o Operário-PR, o acolhimento que costuma receber da torcida no interior do Paraná. Além de Ponta Grossa não ser uma colônia gaúcha, a população local vem cultivando nos últimos anos o hábito de apoiar o time da cidade. Por isso e pelo alto valor dos ingressos (R$ 350) colocado à disposição dos gremistas, a pressão da torcida adversária deve ser um obstáculo da equipe de Renato Portaluppi na partida marcada para às 20h, no Estádio Germano Krüger.