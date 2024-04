O péssimo desempenho do Grêmio no último jogo foi justificado pelo cansaço após a comemoração do hepta campeonato gaúcho e eu, que sou fã do trabalho de Renato Portaluppi, entendi isso como uma defesa do próprio ao seu time, que não rendeu nada em campo. Obviamente, o exagero em algumas falas na coletiva é de praxe.