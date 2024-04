A derrota em casa para o Huachipato na última terça-feira (9) fez com que o Grêmio alcançasse sua pior arrancada na história da Libertadores. Com nenhum ponto conquistado em duas rodadas disputadas, o Tricolor precisará buscar a recuperação na Argentina, contra o Estudiantes, no dia 23 de abril, para seguir vivo no torneio continental. Em um momento delicado como este, é preciso ouvir quem já esteve em situação semelhante e conseguiu dar a volta por cima.