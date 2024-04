A Arena do Grêmio inaugurará na final do Gauchão diante do Juventude, no próximo sábado (6), às 16h, um novo camarote que reunirá torcedores e ídolos do clube. O novo espaço, denominado Imortal Sports Bar, tem capacidade para 300 torcedores por jogo e vai movimentar cerca de 18 suítes da atual Arena.