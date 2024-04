Depois de fazer história com o heptacampeonato no Gauchão, chegou a hora de buscar voos mais altos. O Brasileirão é o compromisso que entra em pauta no Grêmio a partir deste domingo, às 16h, contra o Vasco. O primeiro dos 38 confrontos ganha ainda mais importância no clube com o início ruim na Libertadores. Um objetivo de tentar repetir as conquistas de 1981 e de 1996.