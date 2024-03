Um elenco campeão não se faz apenas com grandes jogadores renomados do mercado. É também composto por operários, garimpos e jovens promissores das categorias de base. O Grêmio ainda carece de opções no seu plantel. Renato, em muitas oportunidades, enfrenta um dilema para deixar o time o mais equilibrado possível. A Libertadores está chegando e há uma oportunidade no horizonte capaz de ajudar o clube a preencher algumas lacunas da equipe, pelo menos no banco de reservas.