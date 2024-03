Depois do fracasso que foi o futebol apresentado — ou não apresentado — pela equipe alternativa do Grêmio em Ijuí, precisamos nos preocupar e muito com o que está sendo feito pelo técnico Renato Portaluppi com o time titular. Os problemas defensivos se repetem e a limitação de jogadores que possam reforçar o Tricolor, ainda nesta temporada, é grande.