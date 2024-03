No último sábado (2), goleamos o Guarany de Bagé em casa e confirmamos o adversário das quartas de final, que será o Brasil de Pelotas. Com todo respeito e admiração ao Guarany, que vem se esforçando muito na elite do futebol gaúcho, mas era obrigação do Grêmio fazer os três pontos em casa e, levando em consideração os aspectos que colocam o Tricolor em um patamar maior, como folha salarial, jogadores de renome e qualidade, a goleada não foi algo fora do esperado pelo torcedor.