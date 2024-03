Quando me perguntam o que achei sobre a escalação de um time reserva e a não ida do Renato para a final da Recopa Gaúcha em Ijuí, sempre dei a mesma resposta de que concordei e achei completamente compreensível. Não somente pelo fato do nosso “treinero” poder ter colocado algo do tipo em contrato, mas, também, pelo fato de ser perigoso colocar jogadores caros, em recuperação física, como uma forma de pré-temporada que não tivemos, em jogos deste tipo.