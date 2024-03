O Grêmio divulgou, na manhã desse domingo (10), os 23 jogadores relacionados para a partida contra o Brasil de Pelotas, pelas quartas de final do Gauchão. A publicação da lista confirma as ausências de Reinaldo, com lesão ligamentar no joelho direito, e Marchesín, que se recupera de lesão muscular na coxa. A escalação deve ter duas mudanças em relação aos últimos jogos.