Com a chance de alcançar o heptacampeonato gaúcho, o Grêmio busca na história mais um fator de mobilização antes das partidas das finais contra o Gauchão. O presidente Alberto Guerra concedeu entrevista coletiva antes do início do jogo deste sábado, que começa a partir das 16h30min, e citou que o grupo de jogadores foi alertado da possibilidade.