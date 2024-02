A versão de 2024 do Grêmio segue em busca de um protagonista. E essa responsabilidade de ser a referência técnica caiu no colo de Nathan Fernandes. A lesão de Soteldo abriu espaço na equipe titular para alguém aproveitar a oportunidade. E foi o que fez o atacante contra o Avenida. O jovem, de 18 anos, marcou o gol da vitória e mostrou o talento que o fez pular das categorias de base para o time profissional ainda no ano passado. Nesta terça-feira (6), ele receberá nova oportunidade contra o Novo Hamburgo, às 21h30min, na Arena.