Mesmo com a boa notícia tardia da renovação de contrato com Villasanti, algo que o torcedor gremista já tinha como certo, o clima é de improviso total. De um começo de temporada superando toda e qualquer expectativa, em um ano, o Grêmio passou a se adaptar a planos alternativos e, depois, de usar o plano B, plano C, plano "todo alfabeto", estamos caminhando para o plano Z, que é bem distante do que o torcedor do Grêmio imagina.