Nesta quinta-feira (1º) tivemos a confirmação de uma lesão muscular de grau três sofrida por Soteldo contra o Juventude. O melhor jogador do elenco, a grande novidade do ano e que veio nos ajudando de forma majoritária no Campeonato Gaúcho pode ficar até três meses fora dos gramados por conta disso, e a situação do time com a impaciente torcida que, desde o final da temporada passada quando se despediu de Luiz Suárez, ainda espera o reforço de renome e peso que foi prometida.