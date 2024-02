Depois do decepcionante empate com o São Luiz, na Arena, e das críticas públicas do técnico Renato Portaluppi à atuação do time, caberá aos reservas do Grêmio tentar recuperar a liderança do Gauchão. Na noite desta quarta-feira (14), a partir das 19h, o Tricolor irá encarar um desesperado Ypiranga em busca de vitória para tentar reassumir ponta da classificação.