Líder do Gauchão e com uma sequência de quatro vitórias, o Grêmio receberá nesta terça-feira (6), às 21h30min, um adversário que vem em bom momento. O Novo Hamburgo chegará à Arena tendo apenas uma derrota no Gauchão e vindo de vitória sobre o São Luiz, que estava invicto até o confronto do último sábado, no Estádio do Vale.