O vice de futebol do Grêmio, Antonio Brum, comentou nesta quinta-feira (15) sobre as negociações para as contratações do atacante Cristian Pavón, do Atlético-MG, e do lateral-esquerdo Mayk, do Guarani. Após a apresentação do centroavante Diego Costa, o dirigente admitiu que os negócios estão bem encaminhados e que os dois atletas devem ser anunciados a tempo de serem inscritos no Gauchão. O prazo para inscrições no estadual termina nesta sexta (16).